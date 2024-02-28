Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceklerini belirterek, pojenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacağını söyledi.SAMSUN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım yatırımlarını yerinde incelemek için gittiği Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Batı Çevre Yolu ve Şehir Hastanesinin Bağlantı Yolları ile ilgili brifing aldı.

Bakan Uraloğlu, sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunun büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler ürettiklerini ve dev yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Samsunun ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yapıldığını belirtti.

Uraloğlu Samsun'da yapılan karayolu yatırımlarına dikkati çekerek, 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye, 119 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 375 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 3 bin 752 metre uzunluğunda 55 köprüsü vardı, bunu 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik." dedi.

KAVŞAK KOLLARINDAKİ TRAFİK YÜKÜNÜ DE HAFİFLETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK

Yapımı süren Yeşilkent Kavşağı'nın, Samsun İlini Kavak Devlet Yoluna oradan da Samsun Çevre Yoluna bağlamakta olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu kavşak, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Ankara-İstanbul bağlantısında bulunuyor ve Samsunun merkez ilçeleri olan Atakum ve İlkadım arasında geçiş noktasında olması sebebiyle burada yoğun trafik yaşanıyor." diye konuştu.





Kavşak kollarındaki trafik yükünü de hafifletmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, proje kapsamında, 2 adet 172 metre uzunluğunda altgeçit köprüsü, 2 adet 318 metre uzunluğunda ilave köprü ve 1 adet 29 metre uzunluğunda üstgeçit köprüsü bulunduğunu ifade etti.