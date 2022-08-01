Hisarcıklıoğlu’ndan Rize Belediyesi'ne ziyaret

Rize’de düzenlenecek iş dünyası buluşması programına katılmak üzere şehre gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’i makamında ziyaret etti.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - TOBB Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri iş dünyası buluşması programı için Rize’ye geldi.

TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu makamında misafir eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili kendisine bilgiler aktardı.

Başkan Metin, Rize Belediyesi tarafından kazandırılan ve bir ay önce üretime başlayan Çay Dalı Mangal Kömürü ve Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na bilgiler verdi.

Ziyarette, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu’da gelen misafirler arasında yer aldı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.