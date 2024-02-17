Hilmi Türkmen projelerini sıraladı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 2024 yerel seçim startını Çavuşdere Spor Sarayı’nda Üsküdarlılarla birlikte verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çok sayıda Üsküdarlının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, siyaset ve medya dünyasından temsilciler de tanıtım toplantısında yer aldı.

Hilmi Türkmen: ‘’Görev yaptığımız süre içinde aşkla çalıştık. Gençleri, kadınları, dezavantajlı insanlarımızı, tarihi, mimariyi, geçmişi ve geleceği, kültür ve sanatı hep en ön sıraya koyduk. Toplumun gerçeklerini, gündemini sahiplendik, takip ettik. Nerede bir ihtiyaç gördüysek, ‘bu bizim işimizdir ve ya değildir’ demeden, yaptık.’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hayli coşkulu geçen tanıtım toplantısında gelecek dönem projelerini de bir video film gösterisiyle açıkladı: Yeni dönemin öne çıkan başlıca projeleri, gençlik kampı ve kültür merkezleri, çok amaçlı tesisler, parklar, yeni yeşil alanlar, hastane ve yaşam alanları, yurt projeleri ve tüm kesimlere dokunan sosyal projeler olacak.