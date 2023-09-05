Hilmi Örs: Sahipsiz bir meslek kuruluşuyuz

Keşan’da Av Bayiliği yapan Hilmi Örs, av sektörünün sorunları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da av bayiliği yapan Hilmi Örs, sektörün sorunlarının yıllardır devam ettiğini ve hep aynı şekilde bir türlü bitmek bilmediğini belirtti.

"Öncelikle prosedürlerin yaptırımların zorlaştırılması bizim sorunlarımızdan biri, ne gibi zorlaştırma kuru sıkı tabanca alacak olan bir vatandaşa normal mesai saatleri içinde maalesef satış yapamıyoruz" diyen Örs, "Bunun nedeni vatandaş, emniyet veya jandarmaya gidecek, oradan bir evrak alacak o evrakın karşılığında belli bir bedel yatıracak. Ayrıca kuru sıkı silah alacak kişi, polis şehit ailelerine yardım veya askeri jandarmada ki veya diğer ailelere yardım yatıracak. Ondan sonra gelip alacak, bu işlemlerin tamamlanmış olması gerektiği için mesai saatleri dışarısında bu satışı yapamıyoruz" diye konuştu.

AV SEZONUNDA AV YOK!

Kendilerinden malzeme almaya gelenlerin kontrolunu yaptıklarını belirten Örs, "Biz de şahsın kimliğine gireriz, yasa bize der ki arkadaş bu arkadaşın kimliğinde GBT'sinde kuru sıkı tabanca almaya müsaade etmiyoruz veya ediyoruz. Av sektöründe diğer bir sorun nedir. Zaten bıldırcın sezonu diye bir sezon yok, sezon bitmiş, kuş yok. İkincisi ördek hakeza öyle, bu yanlış anlaşılmasın. Avcı dediğimiz kişi sportmendir ama katliam yapan insanlarımız olduğu için maalesef ne kuş, ne ördek, ne de av ürünleri maalesef kalmadı" dedi.

AVCILIK BİTİRİLMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?

Örs, avcıların neticede randevu sistemi ile av sahasına gittiğine vurgu yaptı.

1980 yılında ihtilalde bile av fişeği alacak olan bütün bayilerin aynı sorunu yaşadıklarını belirten Örs, “Bütün fişekler hepsi değişik değişik ürünler var. Bizler onları almak için, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e veya Balıkesir'deki fabrikalarına gideceksiniz, otomobiliniz ile fişek kalacaksınız. Oysa 1980 yılından bundan 3 sene 4 sene evveline kadar 5 sene evveline kadar 2017'ye 2018'e kadar kargolarla bunların siparişlerini tedarikçi çözüyordu. Şimdi aracınla gideceksin alacaksın, bu da gayet tabii ki neye tüketiciye yansıyor, maliyetler artıyor. Bu sektörün yapılmaması için, avcılığın yapılmaması ve bayiliğin bitirilmesi için bu yanlış uygulamalar var. Yani bizlere bu işi yapmayın deniyor. Bakın şimdi havai fişek üretimi serbest, satışı serbest, fakat düğün cemiyetiniz var. Ruhsat almaya gidiyorsunuz diyorlar ki havai fişek atarsanız para cezası var. Önceki yıllara göre av sezonu için yapılan alışveriş maalesef artık yapılamıyor. Bizim de bu konuda işlerimizde bir hayli azalma var" dedi.

Örs, devletin kendilerini tanıdığı,belge verdiği, ruhsat verdiği av bayileri olarak maalesef sahipsiz bir meslek kuruluşu olduklarını söyledi.