'HES’lerin satılacağı' iddiasına İletişim'den açıklama

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Bakan Şimşek, köprülerin, yolların, limanların ve HES’lerin satılacağını açıkladı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -“Bakan Şimşek, köprülerin, yolların, limanların ve HES’lerin satılacağını açıkladı” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Bakan Şimşek, köprülerin, yolların, limanların ve HES’lerin satılacağını açıkladı” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM’de milletvekillerinin sorularını yanıtlamış ve “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil.” ifadelerini kullanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan resmî açıklamada da Bakan Şimşek’in böyle bir ifade kullanmadığı belirtilerek bahse konu haberler yalanlanmıştır" ifadeleri yer verdi.