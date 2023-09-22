Hesaplarınızı kontrol edin paralar bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyar 484 milyon 15 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda destekleme ödemesinin detayları da yer aldı.