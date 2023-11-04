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Her şey Çekmeköy için

GÜNDEM 04.11.2023, 08:00
Her şey Çekmeköy için

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan gönüllü vatandaşların oluşturduğu Çekmeköy Sevenler Platformu çalışmalarıyla ilçe sınırlarının dışında tüm İstanbul İlçelerine ve Türkiye’de örnek alınacak çalışmalarıyla her gün büyüyemeye devam ediyor. Çoğunlukta  bayanların yer aldığı platform yaklaşık bin 500 kişiyi geçtiği ve her gün katılımın arttığı hızla büyüyen bir platform Çekmeköy’de gündem yaratmayı sürdürüyor.Nurcan Kırcalı(İSTANBUL İGFA)
Çekmeköy Sevenler Platformu “Çekmeköy İçin Varız” sloganıyla daha iyi, daha güzel, daha temiz, daha çok yaşanılabilir huzurlu ve mutlu bir Çekmeköy'ü hep birlikte layık olduğu yere ulaştırmayı hedeflediklerini söylüyor. Çekmeköy'de yaşayan herkesin yüzünün güldüğü, tüm renkleriyle birbirine sarıldığı, kenetlenip kucaklaştığı örnek bir şehir modeli haline getireceklerine dikkat çekiyorlar..

Platform yetkilileri ve platform gönüllüleri;  Sorunları yerinde gören, bizzat sahada olan bir ekip yapısı olduğunu, amaçlarının; yaşamın her alanında çocukların güldüğü, oynadığı, kadın erkek, genç yaşlı herkesin çok daha mutlu olduğu, daha güzel bir Çekmeköy için hep birlikte el ele, gönül gönüle canla başla hizmet etmek niyetiyle sahada olduklarını ifade ettiler.

İLÇE GENELİNDE TÜM OKULLARDA ÖĞRENCİLERE SİMİT VE ÇEŞİTLİ İKRAMLAR..

 Çekmeköy Sevenler Platformu çalışmalarına ilk olarak ilçe genelinde okulların tamamında öğrencilere simit, meyve suyu ikramında bulunurken,  bir gönüllü esnafın, 1 ton mandalinayı  simitlerin yanında öğrencilere ikram ediliyor. Bu çalışmalarla ilgili edinilen bilgilere göre ilk olarak başlatılan proje kapsamında 50-100-200 simitle başlatılan çalışmayı duyan duyarlı Çekmeköy esnafı, iş adamları öğrencilere yönelik çalışmayı duyduklarında Platforma destek vererek simit meyve suyu dağıtım sayıları hızla arttığı ve her gün taze olarak hazırlanan ikramlar yetkililere gönüllü vatandaşlar tarafından dağıtılmak üzere teslim ediliyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Çekmeköy Sevenler Platformu üyeleri sokak hayvanlarını unutmadıklarına dikkat çektiler. Yetkililer hafta sonları ilçe genelinde belirledikleri alanlarda sokak hayvanlarına mama dağıttıklarını bu çalışmalar içinde ilçede yaşayan hayvan sevenlerin desteğiyle sürdürdüklerini ifade ettiler.

CAMİ BAHÇELERİNDE ÇEKMEKÖY SEVENLER PLATFORMU VATANDAŞLA YAN YANA..

Çekmeköy Sevenler Platformu üyeleri özellikle Cuma günleri Namaz saatlerinde İlçe genelinde belirledikleri camilerin bahçesine kurdukları stantlarda cemaate çeşitli ikramlarda bulunarak onların dualarını, moral, motivasyon desteklerini kazanıyorlar.

EV HANIMLARINA DESTEK..

Çekmeköy’de yaşayan ev hanımlarına mantı malzemesi bırakarak onlar tarafından hazırlanan mantıları toptan olarak alıp belli oranı onlara bırakarak en azından ev mutfağına bir nebze olsun destek olmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. ‘’Bizler Çekmeköy’e gönül veren bayanların bizlere olan desteği bizlerin daha fazla çalışmamıza hız veriyor. Bizde yanımızda olmak isteyen ama şartla gereği olamayan bayanlarımıza bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz’’.

ÇEKMEKÖY’DE  BİZLER  YAŞIYORUZ. O ZAMAN BİZİ YÖNETECEK BAŞKAN ADAYIMIZI BIRAKIN BİZ SEÇELİM…

Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili görüşlerini dile getiren Çekmeköy Sevenler Platformu sözcüleri “ Biz hiçbir siyasi parti çatısı altında oluşan bir platform değiliz. Çekmeköy’e gönül veren çoğunluğu bayanlardan oluşan sivil oluşumlu bir platformuz. Bizler Çekmeköy’de yaşıyoruz. O zaman bizim sesimizi duyun “dayatma aday” değil bizim sesimizi duyun ve bizim istediğimiz aday başkan olsun. Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ilçemize büyük hizmetler yapmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak mensubu olduğu partinin üç dönem kuralından dolayı olmama ihtimali yüksek. Ahmet Poyraz başkanımızla iki dönem çalışmış olan Çekmeköy halkı, esnafı, herkesim tarafından sevilen, sayılan bir isim olan Hasan Öztürk ismini aday olarak görmek istiyoruz. Kendisini ikna etmek için çalışıyoruz. Elbette Hasan Öztürk isminin yanına yakışan bir isim daha doğarsa o ismi de teraziye koyarız. Tek isteğimizin dayatma adayla değil halkın sesini duyarak, halkın istediği adayla yola çıkmaktır” diye konuştular.

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