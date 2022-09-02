Her OSB'ye anaokulu geliyor...

Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki Organize Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı.ANKARA (İGFA) - Sanayi sektöründeki gelişmeler ile okul öncesi eğitimde eş güdümü sağlamak ve kadın istihdamının artırılması için organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla ikinci kapsamlı iş birliğini yaptıklarını; daha önce organize sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleriyle ilgili çok önemli bir hamle yaparak tüm Türkiye'de OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kurduklarını söyledi.



Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile sektörün yoğun bir şekilde kümelenmiş olduğu OSB'lerde en fazla ihtiyaç duyulanın çırak, kalfa ve usta olduğuna işaret eden Özer, "Mesleki eğitim merkezleri, haftada bir gün okulda, geri kalan dört gün gerçek iş ortamında eğitim alınan ve Almanya'daki duale mesleki eğitime karşılık gelen kurumlar... Aslında bu bizim geleneğimizde olan ahilik kültürünün, çıraklık, kalfalık, ustalığın yüzyıllardan beri devam eden Türkiye'deki -bu topraklardaki- uygulaması. Sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda ahlakı da merkeze alan, değerler eğitimi de yapan bir eğitim türü" diye konuştu.



Ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesini eğitimle buluşturup niteliğini arttırmak için elden gelen çabayı sarf ettiklerini dile getiren Bakan Özer, OECD ülkelerinin eğitimde kitleselleşme evresini 1950'li yıllarda tamamladığını, Türkiye'nin ise bu evreye 70 yıllık bir gecikmeyle ancak ulaşabildiğini söyledi.

Son 20 yılda eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların da kaldırıldığına işaret eden Özer, başörtüsü yasağından katsayı uygulamasına kadar birçok alanda eğitim hakkı elinden alınanların da haklarına bu dönemde kavuştuğunu ifade etti.



2023 yılının sonunda anaokulu olmayan hiçbir OSB kalmayacak şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla iş birliği içinde çalışacaklarını dile getiren Özer, "Gönül rahatlığıyla şunu diyelim: İstihdamı arttırmak için tüm OSB'lerimizde artık anaokulu var. İşte bu hamlemizle Ağustos 2021 tarihinde yüzde 78 olan beş yaştaki okullaşma oranını yüzde 93'e çıkarttık. İstanbul'daki yüzde 45 olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını bugün itibarıyla yüzde 87'ye çıkardık. Hedefimiz, 2022 yılının sonuna kadar beş yaştaki okullaşma oranını yüzde 100, dört yaşta yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70', üç yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranı da yüzde 50'ye çıkarmak ve 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamasına getirmek. Ben bunu başaracağımıza da inanıyorum ve inşallah, sürprizimiz olacak Milli Eğitim Bakanlığı olarak... Üç bin değil, üç binin çok üzerinde anaokullarıyla tüm yavrularımızı buluşturacağız." diye konuştu.

Bakan Özer, iş birliğinden dolayı Bakan Varank ve emeği geçen herekse teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Özer ve Bakan Varank iş birliği protokolünü imzaladı.