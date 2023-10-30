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Her İstanbullu yılda 89 saatini trafikte kaybediyor

GÜNDEM 30.10.2023, 17:28
Her İstanbullu yılda 89 saatini trafikte kaybediyor

Günümüzde artan nüfus yoğunluğu ve plansız kentleşme birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunların başında da trafik sıkışıklığı geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde şehirlerin yaşadığı en önemli sorunların başında ulaşım geliyor.

Büyük bir hızla artan nüfus, şehir ulaşımını derinden etkiliyor. INRIX Research'ün yayınladığı rapora göre Londra trafik yoğunluğunun en çok olduğu şehirlerin başında geliyor.

Londra'da yaşayan ortalama bir sürücü, 2022 yılında trafik sıkışıklığı nedeniyle 156 saatini yollarda kaybediyor Londra'yı, 155 saatle Chicago yaşayan araç kullanıcıları takip ediyor, üçüncü sırada ise 138 saat kayıpla Paris yer alıyor. Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul ise yılda 89 saat kayıpla üst sıralarda yer alıyor. Trafik sıkışıklığının neden olduğu bu süreler hem zaman hem de maddi açından ekonomiye çok ciddi zarar verirken çevreyi de salınan karbon gazıyla daha fazla kirletmiş oluyor.

Araştırmacıların öngörülerine göre süreç böyle devam ederse 2030 yılında trafik tıkanıklığının yarattığı maliyet İngiltere'de 4,4 milyar Sterlini bulacağı yönünde.

Kanada'da da yine trafik tıkanıklığının yarattığı maliyetin yıllık 6 milyar Kanada Doları civarında olacağı öngörülüyor. 2020'de kentsel trafik sıkışıklığı Çin'deki toplam yakıt tüketiminin %30'una neden olmuş durumda.

Trafik konusu şehirlerin üzerinde böyle bir külfet oluştururken, şehir yönetimleri de çözümü akıllı şehir teknolojilerinde buluyor.

Shenzhen'de ve Singapur'da yapılan akıllı şehir uygulaması, Çin'deki diğer 100 şehirde yaygınlaştırılıyor. Japonya'da, Güney Kore'de, Singapur'da ve Avusturalya'da uygulamalar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Batı dünyasında da birçok ülkede hükümetler, akıllı dijital ikiz uygulamalarına başlamak için kararlar alıyor. İngiltere hükümeti yalnızca dijital ikiz uygulaması için 600 milyar sterlin para ayırma kararı verdi. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ileri seviyede akıllı şehir uygulamaları için çalışmalar yapıyor.

TÜRKİYE'DE AKILLI ŞEHİR YATIRIMLARINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR

Akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullanan SAMPAŞ Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya “Kentleşme artıkça ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların oluşturduğu külfet de artıyor.

Kentleşmenin getirdiği en büyük sorunların başında ulaşım geliyor. Özellikle trafik de yaşanan sıkıntılar, insanların hem zaman hem de para kaybetmesine neden oluyor. Diğer bir deyişle, trafik problemi ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Bugün ortalama araç kullanan bir İstanbullu yılda yaklaşık 89 saatini trafikte boşa geçiriyor. Bu durum sürdürülebilir değil. Şehirler trafik sorunlarını çözebilmek adına akıllı şehir vizyonuna ve dijital ikiz teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu sayede trafikten anlık veriler alarak, trafikteki yoğunluklarını, sorunlu bölgeleri anında görüyor. Yeni yatırımları bu datalara göre planlarken, olası bir kaza anında sürece daha kolay müdahale edebiliyor” dedi.

İstanbul'un önemli bir metropol olduğuna değinen Karakaya, “İstanbul nüfus yoğunluğu bakımından çok hızlı büyüyor; 16 milyon insanın yaşadığı, her yıl 11 milyon turistin ziyaret ettiği ve 4 milyondan fazla aracın hareket ettiği bir kenti verimli bir şekilde yönetmenin yolu veriden ve akıldan geçiyor. Bu noktada ulaşım sorunlarını çözebilmek adına akıllı şehir teknolojileri ve dijital ikiz teknolojilerine yatırım yapmamız ve metropollerimizi veriyle yönetmemiz gerekiyor” dedi.

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