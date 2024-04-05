Her iki kişiden biri bayramı şehirde geçirecek

Yapılan araştırmada bayram tatili tercihleri ortaya çıktı. Bu yıl 9 günlük bayram tatilinde her iki kişiden biri şehirde kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin otomobil dikeyinde ilk online ilan platformu arabam.com, mart ayında gerçekleştirdiği araştırma ile bu bayramda şehirde kalmayı tercih ettiğimizi ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yüzde 50’si tatili şehirde geçireceklerini ifade ederken, yolculuk yapacakların yüzde 70’i ise yola kendi aracıyla çıkacağını söyledi.

726 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılanların yüzde 50’si “Bu bayramda ne yapacaksınız” sorusunu “Şehirde kalacağım” şeklinde yanıtladı. Memleketine gideceğini belirtenlerin oranı yüzde 31 iken, otel tatili yapacağını söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Katılımcıların yüzde 3’ü kültür, gastronomi turu gibi etkinliklere katılacağını, yüzde 2’sinin de kamp tatili yapacağını söyledi.

Bayramda seyahat tercihleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 70’i kendi aracıyla seyahat edeceğini ifade etti. Bu yanıtı yüzde 9 ile uçak, yüzde 8 ile otobüs takip etti. Kiralık araç ile seyahat edeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 oldu.

Araştırma, yolculuk öncesi araç bakımını ihmal etmediğimizi de ortaya çıkardı.

“Bayram yolculuğu öncesi aracının bakımını yaptırır mısın?” sorusuna katılımcıların yarısı “Mutlaka araç bakımını yaptırım”; yüzde 20’si ise “Aracım bakımlı olduğu için rutin kontrolleri kendim yaparım” yanıtını verdi.

“Bakım zamanı geldiyse rutin kontrolleri yaptırırım” diyenlerin oranı ise yüzde iken, “Yolum uzun olmadığı için gerek duymuyorum” diyenlerin oranı yüzde 12 oldu.



