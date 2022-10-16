'Her çocuğu fark etmek için' öğretmenlere eğitim

Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesi kapsamında yaklaşık 190 bin öğretmene ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Öğretmenlerle öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirme uygulamalarına yönelik bilgi ve beceri gelişimlerine katkı sunmak amacıyla, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde hayata geçen "Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Üzerine Öğretmen Eğitimi" projesinde yaklaşık 190 bin öğretmene ulaşıldı.

Projeyle, 2 bin 30 sınıf ve okul öncesi öğretmenine eğitici eğitimi verildi, ardından geliştirilen eğitim içerikleri ile toplam 139 bin sınıf ve 46 bin okul öncesi öğretmenine yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaşanan çağda öğretmenlerden öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerini bütüncül bir anlayışla izlemesi ve değerlendirmesinin beklendiğini kaydetti. Bakan Özer, bu bütüncül anlayışta süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının bütünleşik uyumla etkin bir şekilde kullanılmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirterek, "Her çocuğu fark etmek için öğretmenlerimizin eğitsel değerlendirme ve karar alma süreçlerine çocuğu ve ebeveynleri de dâhil etmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

Bakan Özer, günümüzde çocuklarımızın ilerlemelerini, bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını, gelişim ve öğrenme alanlarını etkili bir şekilde gözlemlemek ve değerlendirmek önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu sorumluluğun eğitsel süreçlere sağlayacağı ivme şüphesiz çocuklarımızı farklı disiplinlerde ve gelişim alanlarında nitelikli bir şekilde değerlendirmemizi ve en nihayetinde bu değerlendirmeden yola çıkarak karar alma süreçlerimizi etkileyecektir."

Proje kapsamında öğretmenlerin, öğrencilerini sistematik olarak değerlendirebilmesi, öğrenme için değerlendirmeyi derslerinin doğal bir parçası yaparak öğretme öğrenme ortamını ve öğretim yaklaşımını nasıl düzenleyeceğine karar verebilmesi gibi becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Çalışmayla ayrıca öğretmenlerin sistematik gözlem yapabilme, bilgi toplama yöntemlerini kullanabilme, gözlem verisi kaydedebilme, kaydedilen veriyi analiz edebilme ve sentezleyebilme yaklaşımları destekleniyor.

ALAN UZMANLARININ KATILIMIYLA İÇERİKLER GELİŞTİRİLDİ

Gelinen aşamada tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bu eğitimlerden faydalanabilmesi için eğitim süreci devam ediyor. Bu çerçevede, ilgili alan uzmanlarının katılımıyla içerikler geliştirildi. Söz konusu içeriklerle "Okul Öncesi Eğitimde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Öğretmen Kılavuzu" ile "İlkokulda Gelişim Öğrenmenin ve Değerlendirilmesi Öğretmen Kılavuzu" hazırlandı.

Eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı ÖBA üzerinden tüm okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin erişimine açıldı.