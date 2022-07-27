Hendeklere gömmeye devam: 25 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit düştüğü saldırıya komandolar misliyle cevap verdi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Komandoların, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak" diyerek haberi paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1552185814150512640