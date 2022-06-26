'Hemşehri'ler tüm kültürleriyle Gaziantep'te buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali’nde şehrinin kültürel ve yöresel güzelliklerini tanıtan dernek temsilcileriyle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali'nde çeşitli halk oyunları da sergilendi. Festivalde, stantları bir bir gezen Başkan Fatma Şahin, dernek üyelerinin hem türküler eşliğinde halk oyunlarını izledi hem de yöresel ürünlerini tattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival kapsamında çok önemli misafirlerinin olduğunu belirterek, festivalde bulunan her bir derneği, kültürel, geleneksel ve yöresel ürünleri dolayısıyla gök kuşağının renklerine benzetti.

Festival alanında her bir şehre ait halk oyunlarının sergilendiğini anlatan Başkan Fatma Şahin, söz konusu etkinliğin Baraklıların acısı, Urfalıların sıra gecesi var. Zılgıt sesleri olduğunu belirterek, "Bu coğrafyadaki her şey her birimizin ortak kaderi. Ama biz artık şunu biliyoruz ki İbn-i Haldun’un dediği gibi, ‘Coğrafya kaderdir.’ Ben de diyorum ki, ‘Coğrafya karakterdir.’ Kader çabayı sever. Bu coğrafyanın çocukları, artık acı çekmek zorunda değil. Bu coğrafyanın çocukları dünyanın en güzel coğrafyasında yaşamak zorunda. Rabbim en güzelini bize vermiş. Bereketli hilali vermiş, Mezopotamya’yı vermiş. Doğu Akdeniz’de açılan kapıyı vermiş. Evliya Çelebi bütün dünyayı gezdikten sonra bu bölgeye geldiğinde bu coğrafya için ‘Buraları anlatmaya ne kalem ne kelam yeter’ demiş. Her şeyin başı insan. Her şeyin başı yetişmiş insan yani beşeri sermaye. Modern dünyada sen, ben değil de biz varız algısıyla hareket edersek dünya için çok daha güçlü sözler söyleyebiliriz. Birlikte kuvvet var. Birlikte rahmet var dediğimizde bölgeye büyük bir rahmet ve bereket gelecek" diye konuştu.

Dernek temsilcilerine seslenen Başkan Şahin, “Bu fıstık kimin, bu üzüm kimin demek yerine, bu coğrafyadaki bütün varlıkların hepimize ait olduğunu benimsememiz gerekiyor. Bütün güzelliklerimiz her birimizin. Tesislerimizi tamamladık. Hanlarımızı hamamlarımızı tamamladık. Bütün güzelliklerimizi artık dünyaya tanıtacak durumdayız. Artık bütün dünyaya ‘Keşif için Fırat’a gel, keyif için Fırat’a gel’ diyebiliriz.” diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, rahmetli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz’ sözleri ile konuşmasına başladı. Bölgesel kalkınmanın ön planda olduğu bir ortamda bölge olarak güçlendiğinde herkesin başarıdan da istifade edeceğini kaydeden Vali Gül, "Pandemi dolayısıyla bu etkinliklere ara verilmişti, artık daha sık bu tarz etkinliklerde buluşma fırsatımız olacak. Bu etkinliğin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de teşekkür ediyorum. Burada coşkulu bir hava var. Bize destek verip de burada yerini alan her bir komşuma müteşekkirim.” dedi.