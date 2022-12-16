Helva kültürü kitaplaştırılacak

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nce kültürel mirasın bir unsuru olan geleneksel lezzetlerden helvanın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan "Yöresel Helvalar" kitabının tanıtımı yapıldı.ANKARA (İGFA)- Helvayı kuşaklar arası bir yolculuğa çıkarmayı amaçlayan Ankara Olgunlaşma Enstitüsü, yöresel helvası bulunan bölgelerdeki kişilerle iletişime geçerek helva tariflerini aldı. Enstitünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesi'nde uygulanan tariflerle ortaya birbirinden lezzetli helvalar çıktı.

Yapılan bu araştırma ve uygulama sonucu 37 helva örneğinin yer aldığı "Yöresel Helvalar" adını taşıyan görsel kaynak kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı.

Kitabın tanıtımı için geniş katılımlı bir program gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, kurulan helva standında kapaklı bakır kaplarda helva ikram edildi.

Helva yapımının uygulamalı gösterildiği etkinlikte, konuklara geleneksel Türk giyim ve el sanatlarını tanıtmak amacıyla mini defile de yapıldı. Etkinlik, Enstitüde üretilen "puşide" örtüsü kullanılarak Osmanlı'dan günümüze kahve ikramı geleneğinin örneklerinin sunumuyla devam etti.

Kitabın tanıtımı için düzenlenen programa, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun eşi Nilüfer Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in eşi Zekiye Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eşi Özlem Nebati, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşi Hâle Koca, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Danıştay Üyesi İbrahim Er'in eşi Zeynep Baran Er ve yabancı misyon eşleri katıldı.