HDP'li Semra Güzel yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK Terör örgütü üyesiyle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in sahte pasaport ile Edirne'ye giderken yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haberi sosyal medya hesabından "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var" diyerek paylaştı.

Bakan Soylu PKK üyesiyle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in sahte pasaport ile Edirne'ye giderken enselendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1565732858794319876

Bu arada İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. isimli şahıslar da gözaltına alındığı bildirildi.