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Haziran'da 150 bin 509 konut satıldı... Ruslar, konutta Türkiye'ye hücum etti!

GÜNDEM 19.07.2022, 11:10
Haziran'da 150 bin 509 konut satıldı... Ruslar, konutta Türkiye'ye hücum etti!

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşirken, Haziran ayında 150 bin 509 konut satıldı. En çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 40 BİN 610 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların, 11 bin 229'u; Ocak-Haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 114''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

109 BİN 899 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 109 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 73,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 556 bin 81 oldu.

YABANCILARA 8 BİN 630 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

İşte Haziran ayında uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke şöyle:

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