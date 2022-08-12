Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak vatandaşlardan para göndermesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık tarafından uygulanan idari para cezalarına yönelik vatandaşlardan para istendiği, yatırılmaması halinde icra takibi başlatılacağı yönünde ihbarlar alındığı belirtildi. Yapılan uyarıda vatandaşların para isteyen şahıslara itibar etmemeleri istendi.
Bakanlığın açıklamasında, son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edildiği bilgisini paylaştı.
Açıklamada bakanlığın adı kullanılarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
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