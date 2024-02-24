Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkan Altay’ı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Bakan Şimşek ve İleri, ziyarette ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Şimşek, Başkan Altay’a Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'yi Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.