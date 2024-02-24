Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkan Altay’ı ziyaret etti

GÜNDEM 24.02.2024, 16:43
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkan Altay’ı ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, çeşitli programlara katılmak üzere geldikleri Konya'da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Bakan Şimşek ve İleri, ziyarette ilk olarak Büyükşehir Taş Bina’da bulunan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni ziyaret ederek Başkan Altay’dan bilgi aldı.

Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Şimşek, Başkan Altay’a Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'yi Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Kayserispor 27 35
9. Başakşehir 27 34
10. Sivasspor 26 34
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 26 32
13. Ankaragücü 27 29
14. Hatayspor 26 29
15. Gaziantep FK 27 29
16. Alanyaspor 26 29
17. Karagümrük 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Bodrumspor 24 43
4. Kocaelispor 23 43
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 39
7. Ahlatçı Çorum FK 24 36
8. Boluspor 23 36
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 24 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8