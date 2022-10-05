Hayvanları Koruma Günü Patievi'nde kutlandı

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 3 yıl önce hizmete açtığı Talas Patievi’nde minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Kayseri'de Başakpınar yolu üzerindeki Talas Patievi’nde bir program düzenlendi.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Patievi olarak bilinen Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezinin 26 Ekim 2019’da açtıklarını belirterek, “Bugün bu dostlarımızla olduğumuz için bir kez daha mutluyuz. Yılda sadece bir gün değil 365 gün burada hayvanseverlerimizle birlikteyiz. Hayvanlarımızın en önemli ihtiyacı doğal ortamda olmaları. Burası da çok iddia ediyoruz ki Türkiye’de en çok doğal ortama uygun alan. 5 tane mağara var. 17 ayrı bölüm var. Yavrular ayrı, yaralılar ayrı, yaşlılar ayrı. Burada çoluk çocuk büyükler can dostlarımızla hep beraber çok mutluyuz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Burası pazartesi ve cuma günleri dışında her gün açık. Bugüne kadar 6 bin 400 hayvan buradan geçti. Bu misafirlerimizin kimisi tedaviye gitti. Tedavisi bitenler doğal ortamına bırakıldı. Bir bölümü de Molu’daki Büyükşehir Belediyemizin hayvan barınağına gittiler. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum.” dedi.

HAYVANLARA YENİ BİR HİZMET: MEZARLIK

Başkan Yalçın, hayvanlar için yeni bir uygulamadan da bahsederek, “Bu arada hayatın olduğu yerde ölüm de var. Bugüne kadar bize çok olmasa da hayvan mezarlığı ile ilgili talepler üzerine barınağımızın yanındaki bir bölümü hayvan mezarlığı olarak ayırdık. Hayvan sahipleri ölüm belgesi olan her hayvanı burada toprağa verebilir ve ziyaret edebilirler.” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE MODEL BİR PROJE

Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, “Bu projenin lideri Talas Belediye Başkanımızı ve KAYHAKDER başkanımızı tebrik ediyorum. Sevgili başkanımızı kutluyorum. Türkiye’ye model bu projesiyle hem hayvanlara sevgi ortamında, sağlıklı ortamda hizmet ediyorlar hem de bu hizmetleriyle Türkiye’ye model oluşturuyorlar. Üniversite ve belediye işbirliğiyle hastanemiz 7/24 hizmet vermektedir. Burada da başarılı bir model sunduk.” ifadelerini kullandı.

Kayseri Hayvan Hakları Derneği Başkanı Nilgün Uzel, “Değerli başkanım Mustafa Yalçın’a Talas Patievi’ni açıp hizmetimize sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten başarılı bir çalışma.” şeklinde konuştu.

Talas Patievi fahri muhtarı Ayşe Sağırsoy, “Başkanımızın projesi hayvanlar adına gerçekten çok güzel. Bu imkânı bizlere sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayvanları da insanlar kadar çok sevmeliyiz.” şeklinde görüşlerini iletti.

Minik bir öğrencinin ise Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletirken, heyecanlanarak söyleyeceklerini unutup yanındakilerin devreye girmesiyle sözlerini tamamlaması tebessüm ettirdi.

Konuşmaların ardından minikler Başkan Yalçın’a çiçek takdim edip ardından merkezdeki hayvanları sevdi. Program çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.