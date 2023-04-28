Hayvan hareketleri kısıtlaması Yenişehir'de kaldırıldı

Şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde başlatılan hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan Cuma günü itibariyle Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaldırıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Şap hastalığına duyarlı türden hayvanların hareketlerine (il içi ve il dışı) ilkbahar şap aşılama kampanyası süresince getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kurallar şöyle açıklandı:

"Ülkemizde geçtiğimiz şubat ayında ilk defa görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılımının durdurulması ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nin aldığı kararlar çerçevesinde ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar, karantinası devam eden yerler dışında, kurallar çerçevesinde 28 Nisan 2023'ten itibaren ülke genelinde kaldırıldı. İlçemizde Sat-2 serotipi içeren aşı ile aşılanmamış olan hayvanların aşılanma çalışmaları hızla devam etmektedir.

Şap hastalığı nedeniyle karantinası devam eden yerler dışında, iller arası büyükbaş hayvan sevklerinde sevk edilecek büyükbaş hayvanların Sat-2 serotipini içeren aşı ile aşılanmış ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürenin geçmiş olması gerekmektedir. İller arası küçükbaş hayvan sevklerinde, il içi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde ve 2 aylıktan küçük sığır cinsi hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmaması kararlaştırılmıştır."

Gelişmeyle ilgili bilgi almak isteyenlerin Yenişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabileceği kaydedildi.