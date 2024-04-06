Hayırsever iş insanı Mehmet Başaran, Kadir Gecesi iftar geleneğini sürdürdü!

Gebzeli hayırsever sanayici, iş insanı Mehmet Başaran her yıl farklı köyde geleneksel hale getirdiği Kadir Gecesi iftarını bu sene Duraklı köyünde gerçekleştirdi. Duraklı köyü okul bahçesinde gerçekleşen iftar yemeği öncesi Kuran-ı Kerim okutuldu.

Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Mehmet Başaran, Merhum babası Mustafa Hadi Başaran ve merhume annesi Hacı Fatma Meliha Başaran için düzenlenen mevlit ve iftar davetine, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Remzi Şeker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve yönetimi, Gebzespor Başkanı Resul Tat ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Gebze Belediyesi Meclis üyeleri köy muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı

BAŞARAN TEŞEKKÜR ETTİ

Mehmet Başaran yaptığı konuşmada, “İftar davetimize hoş geldiniz. Allah razı olsun. Bu kadar yol, bu kadar kilometre katettiniz, buralara kadar geldiniz, hepiniz sağ olun. Biz bu davetlerimizi 2014-2019 arası her sene Gebze merkezde veriyorduk.

Annemiz rahmetli olunca köylerde düzenlemeye karar verdik . Önceki sene Tepemanayır'da geçen yıl ise Hatipler köyünde iftar verdik. Allah kısmet ederse her sene başka bir köyde, ramazan ayında Kadir Gece'mizde bu davetimiz devam edecek. Başaran ve Kirmani aileleri olarak anne ve babamızın ruhuna nakşettiğimiz mevlidimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Sevgiler, saygılar sunuyorum, Allah hepinizden razı olsun.'' dedi