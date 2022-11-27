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Hayırlı Sabancı desteğiyle yeni başvuru dönemi

GÜNDEM 27.11.2022, 12:20
Hayırlı Sabancı desteğiyle yeni başvuru dönemi

Hayırlı Sabancı desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı'nın yeni başvuru dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - Esas Sosyal’in işverenler tarafından daha az tercih edilen devlet üniversitelerinde eğitim gören gençlerin yabancı dil yetkinliklerini geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nın 3. dönem başvuruları 21 Kasım itibarıyla başladı.

Esas Sosyal; ilk yatırım programı olan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan edindiği tecrübe ve geri bildirimler ışığında işverenlerce az bilinen devlet üniversitelerde eğitim gören gençlerin işe geçiş süreçlerinde yaşadıkları yabancı dil yetkinliği konusuna da bir çözüm modeli geliştirerek 2021 yılında Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı başlattı. Program kapsamında gençlerin, 12 ay süresince 3 kur online canlı sınıflarda İngilizce eğitimi alarak en az orta seviyede yabancı dil bilgisi ile mezun olmaları hedefleniyor. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı katılımcılarının dil eğitimi Berlitz Dil Okulları tarafından veriliyor.

Yeni döneminde 250 gence daha fırsat sunacak Program’a devlet üniversitelerinin 4 yıllık fakültelerinde 3. sınıf veya 5-6 yıllık fakültelerinde sondan bir önceki sınıf veya ön lisans bölümlerinde 1. sınıf öğrencisi olan gençler başvurabiliyor. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı; bir dil programı olmanın ötesinde öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini kolaylaştıracak eğitimler, İngilizce CV hazırlama ve kişiye özel İngilizce mülakat koçluğu, akran danışmanlığı (buddy’lik) gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olma özelliğini de taşıyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den Hayırlı Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı imzalı sertifika alırken Berlitz’den de uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sertifikası alıyor.

Programa katılmak isteyen gençler 25 Aralık’a kadar www.ingilizcefirsatim.org linki üzerinden başvuru yapabilir. 

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