'Hayde' Rize'ye...

Rize Belediye BaşkanıRahmi Metin, bu yıl “Hayde Festivale” sloganıyla üçüncüsü düzenlenecek olan GastroRize 3. Ulusal Rize Gastronomi Günleri Festivalinin tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla buluştu.RİZE (İGFA) - Rize'nin doğası, kültürü ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı GastroRize 3. Ulusal Rize Gastronomi Günleri 13-15 Ekim tarihleri arasında Sahil Otopark’ta gerçekleştirilecek. Rize’nin kültürü, tatları ve kokularının yer alacağı festival 13 Ekim Cuma günü sahil otopark alanında protokol açılışıyla başlayacak ve 3 gün sürecek.

Festival içeriği ve ilimizin tanıtımına sağlamış olduğu katkılarla ilgili basın mensuplarına bilgiler aktaran Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin; “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz GastroRize Festivalimiz bu sene de çok sayıda renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Rizemizin tadını, sesini ve renklerini tüm şehir ve misafirlerimizle birlikte yaşayacağız. Hayde Festivale!” dedi.

Başkan Rahmi Metin açıklamasında; “Rize'nin doğası, kültürü ve yöresel lezzetlerini tanıtacağımız festivalimiz ile Rize’nin sofrasını Türkiye ve dünyaya açıyoruz. Bu sofrada ne var? Çayımız, Balımız, Kavurmamız, Muhlamamız, Pepeçuramız, Kuru Fasulyemiz, Pidemiz… Enişte Lokumumuz, Baston Ekmeğimiz ve tabi ki balığımız (Hamsimiz ) var. Bu sofrada Lokal ve organik ürünlerimiz, 14 coğrafi işaretli ürünümüz, mutfağımızın eşsiz tatları var. Bu festivali Rize için yapıyoruz. Yeme içme sektörümüzün tanınması, Turizm sektörünün gelişmesi, eşsiz kültürümüzü tanıtmak için yapıyoruz. Rize için hedefimiz; Şehrimizi tanıtmak, varlıklarımızdan, zenginliklerimizden, güzelliklerimizden Herkesi haberdar etmek, Rize’nin marka değerini geliştirmek” dedi.

Turizm sektörü için hedeflerinin turizm pazarından aldıkları payı büyütmek olduğunu kaydeden Başkan Metin, "Turizm ekonomisine Rize’nin adını yazmak. İşletmecilerimiz için hedefimiz; Daha çok iş yapmalarının yollarını aramak, Markalaşmalarına katkıda bulunmak, Her işletmenin bereketini artırmak. Geçtiğimiz 2 yıl Bu hedeflerimiz için epey yol aldık. Hedeflerimiz için doğru yolda olduğumuzu gördük. Bu yıl daha tecrübeliyiz. İnşaallah hedeflerimiz için daha büyük yol alacağız. Festivalimizde Türkiye’nin önemli 30 şefi ve gastronomi duayenini ağırlayacağız. Festival alanında Rize’nin kendine has ürünlerini ve lezzetlerini yorumlayacakları etkinlikler yapacaklar. Festival alanında; ÇAYKUR dahil 60’dan fazla yerel üreticimizin katılımıyla Rize mutfağının lezzetleri ile lokal ürünlerinin tadımları ve satışlarının gerçekleştirileceği lezzet stantlarımız ve geleneksel el sanatları stantlarımız bulunacak" dedi.

Başkan Metin, GastroRize Festivali'nin artık Rize’nin bir markası olduğunu belirterek, "Toprağa atılan Tohum tuttu” büyümeye serpilmeye başladı. Şehrimizin bu markasını Hep birlikte büyütüyoruz, büyüteceğiz. Herkesi festivalimize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.