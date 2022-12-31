Hayatını kaybeden lise öğrencisi için mevlit okutuldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz vefat eden 17 yaşındaki lise öğrencisi için ilçede mevlit okutuldu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi aynı zamanda Pazaryerisporun ilk 11’de futbol oynayan 18 sırt numaralı futbolcusu Mehmet Arda Erhan’ın vefatı nedeniyle Cuma namazı sonrası Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde mevlit programı düzenlendi.

Düzenlenen mevlit programına merhum lise öğrencisi Mehmet Arda Erhan’ın okul arkadaşları, öğretmenleri, Pazaryerispor futbolcuları ve yönetimi, ailesi, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, vatandaşlar ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı.