Hayat Boyu Öğrenme Etkinliği Mecidiye köyünde büyük ilgi gördü!

Mecidiye Köyü'nde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme etkinliği, büyük bir coşkuyla karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mecidiye köyünde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme etkinliği, halkının bir araya gelerek birbirinden değerli deneyimlerini paylaştığı unutulmaz anlara sahne oldu.

FOLKLOR EKİBİYLE RENKLİ GÖSTERİLER

Etkinlik kapsamında, folklor ekibi, geleneksel dansları ve müzikleriyle izleyicileri büyüledi. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekip, bölgenin kültürel zenginliğini en güzel şekilde yansıttı.

ÇEŞİTLİ SERGİLERLE SANAT DOLU ANLAR

Mecidiyeli vatandaşlar için birbirinden değerli sergilerin yer aldığı etkinlik alanı, resimden el işlerine, el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede eserlere ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, köyümüzdeki yeteneklerin eserlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Mecidiye Köyü Muhtarı Gürkan Akça, “Bu etkinlik nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Katılımcılarımıza ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kısacası köyümüzde kültürel ve sanatsal etkinlikleri yaşatmak için katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz.”dedi