Son Dakika

‘Hayalimdeki Atatürk’ yarışması seçmeleri tamamlandı

GÜNDEM 27.10.2023, 09:04
‘Hayalimdeki Atatürk’ yarışması seçmeleri tamamlandı

İzmit Belediyesinin Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kapsamında çocuklar için düzenlediği, ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı şiir ve resim yarışması seçmeleri tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını hazırladığı birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Çocukların 100’üncü yıl coşkusunu doyasıya yaşayacağı, akıllardan silinmeyecek programlara imza atan İzmit Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ödüllü şiir ve resim yarışmasının seçmeleri bugün tamamlandı. ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı yarışmada çocuklar birbirinden farklı resimler çizerek ve şiirler yazarak yaratıcılıklarını ortaya koydular.

İzmit Belediyesi, çocuklar için düzenlediği ’Hayalimdeki Atatürk’ temalı ödüllü şiir ve resim yarışması seçmeleri tamamlandı.  İlkokul ve ortaokul gruplarının katıldığı yarışmada çocuklar yaptıkları resimler ve yazdıkları şiirlerle jüri üyelerinin beğenisini kazandı.  Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Yasemin Sarı Bayer, Resim bölümü mezunu Oya Tuncer, Ressam- Şair Lale tığ, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Araştırma Görevlisi Durmuş Ongun ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Öykü Usta.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. Kasımpasa 10 18
4. A.Demirspor 9 17
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 9 14
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 9 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Karagümrük 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Gençlerbirliği 9 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 9 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Şanlıurfaspor 10 10
13. Adanaspor 9 9
14. Boluspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 24
2. M.City 9 21
3. Arsenal 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Chelsea 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 9 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Girona 11 26
2. Real Madrid 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Osasuna 10 13
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 10 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 11 7
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3