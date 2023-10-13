Hayalet ağlara geçit yok!

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerin ve iç suların yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağdan temizlendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014 yılından bugüne kadar toplam 1 milyon metrekare hayalet ağın denizler ve iç sulardan temizlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekiplerince, 'Hayalet Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında deniz, göl ve barajlar, su canlılarına tuzak olan terk edilmiş hayalet ağlardan temizlendiğine dikkati çekildi.

2014-2021 yılları arasında proje kapsamında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Mersin, Hatay, Adana, Muğla, Aydın, Rize, Sinop, Konya, Isparta, Antalya ve Ankara'da deniz ve göllerde kaybolan veya terkedilen av araçları çıkarılarak, ekosistemin sürdürülebilirliği sağlandı. 2022 yılında ilk kez akarsularda da hayalet av araçlarının temizlenmesi çalışmalarının başlatıldığına vurgu yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl sonuna kadar 100 bin metrekare hayalet ağı daha deniz, göl ve akarsulardan çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

https://twitter.com/TCTarim/status/1712753477565182442

Bakan Yumaklı, avcılık kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi ve mevcut su kaynakları potansiyelinden maksimum yararlanılmasının artık zorunluluk haline geldiğinin altını çizdi. Denizlerde terk edilen hayalet ağların sucul ekosistemi olumsuz etkilediğini ve çevreyi kirlettiğini belirten Bakan Yumaklı, sıfır atık anlayışıyla bu ağları geri dönüşüme kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.