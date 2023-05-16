Hayalet ağ avcıları göreve hazır

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Körfezi’nde hayalet ağlarla mücadele ve Akdeniz foklarının yaşam alanı falezlerde kirliliğinin önüne geçmek için kurduğu dalgıç ekibinin sualtı eğitimleri tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın dünyaca ünlü falez bandında, amatör balıkçıların kayalara takılarak kopan misinaları, kurşunları, pek çok plastik atıkla birlikte deniz dibinde canlı yaşamını tehdit ediyor.

Kurşun, deniz suyunu zehirlerken misinalar da deniz dibinde plastik tabakası oluşturuyor.

Muratpaşa Belediyesi de hemAntalya Körfezinde bioçeşitliliği korumak hem Akdeniz foklarının yaşam alanı falezlerde sualtı kirliliğinin önüne geçmek hem de hayalet ağlarla mücadele için Antalya Sualtı Derneği’yle (ANTSAD) ‘Falezler bizim evimiz’ projesi hazırladı.

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve TurquoiseCoast Environment Fund (TCEF) tarafından 157 bin liralık hibe desteği alan projeyle 10 kişilik gönüllü dalgıç ekibi hayalet ağları ve sualtı kirliliğine sebep olan deniz çöplerini temizleyecek. Proje kapsamında teorik eğitimlerin ardından dalış eğitimleri de başladı. Kaleiçi Yat Limanı’nda gerçekleşen eğitimler ANTSAD tarafından verildi.

ANTSAD Başkanı Semih Başaran, projenin nesli tükenmekte olan canlıların yaşam alanlarını geliştirilmesini amaçladığını söyledi. Deniz çöplerinin önemli bir sorun olduğunu belirten Başaran, “Muratpaşa Belediyesi bünyesinde su altı temizlik ekibi kuruyoruz. Bu ekip periyodik olarak deniz dibinde temizlik yapılacak” dedi.