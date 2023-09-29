Hayaldi gerçek oluyor... Test sürüşü 29 Ekim'de

Kocaeli'de Teleferik projesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 29 Ekim’de test sürüşünün yapılması için hızla çalışıldığını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, yapımı hızla devam eden Kartepe Teleferik projesinde çalışmaları yerinde inceledi.

Derbent ve Kuzuyayla’yı birbirine bağlayacak projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda test sürüşlerinin başlaması planlanıyor. Başkan Büyükakın, Kartepe’nin yıllardır kurduğu hayalin gerçek olması için geri sayımın başladığını söyledi. Başkan Büyükakın, ‘’Hayaldi gerçek oldu diyeceğiz! Teleferik hattımızın test sürüşünü 29 Ekim’e yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 70

İlk olarak Derbent’te bulunan istasyonu inceleyen Başkan Büyükakın’a AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Sadık Uysal, Hasan Aydınlık eşlik etti. Yeni kurulan Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Büyükakın, projenin hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Derbent ve Kuzuyayla istasyonlarında yapım çalışmasının yanı sıra bir yandan çevre düzenlemeleri, alt yapı, otopark ve sosyal alanların da inşa edildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın’a teleferik sisteminin ve parçalarının tamamının üretildiği de ifade edildi.

14 DAKİKADA ZİRVEDE

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla güzergâhına dikilecek 16 direk, birbirlerine 200 metre mesafede olacak. Direklerin yerden yüksekliği de 43-45 metre olarak planlandı. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı.

10’AR KİŞİLİK 50 KABİN

Turizm açısından bir cazibe merkezi olacak olan teleferik hattında sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.