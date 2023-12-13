Havsa’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, son bir haftada FETÖ Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 3 kişi yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ ile ilgili yapılan çalışmalarda Havsa ilçesinde ikamet eden E.O, H.O ve V.A isimli şahısların örgütün faaliyetlerine katıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, örgütsel toplantılara katıldıkları ve örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin sonrasında adli makamlara sevk edildi.