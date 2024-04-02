Havsa’da 6 göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Havsa ilçesi Söğütlüdere köyü sınırları içerisinde gerçekleşti.

Jandarma ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmeni durdurdu.

Yapılan kontrolde, göçmenlerin Suriye uyruklu olduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlendi.

Göçmenleri kaçıran organizatör de ekipler tarafından yakalandı. Kaçakçılıkta kullanılan araç da ele geçirildi.

Yakalanan göçmenlerin Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderileceği öğrenildi.