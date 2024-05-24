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Havsa'da aranan terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı
GÜNDEM 24.05.2024, 09:45
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa'da terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Ekipler, Köseömer köyünde hakkında "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan (17) açık dosya kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan bir Türk şahsı takip etmeye başladı. Şahıs, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya teşebbüs ederken yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi
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