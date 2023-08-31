Havelsan'dan doktorali personel sayısını arttıracak iş birliği

Ankara Üniversitesi ile HAVELSAN, TEKNOFEST’te 'Yapay Zekâ Teknolojileri' alanında lisansüstü eğitim protokolü imzaladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi ile Türkiye’nin en önemli teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN arasında, kurum personeline yönelik “Yapay Zekâ Teknolojileri” alanında lisansüstü eğitim protokolü imzalandı.

Etimesgut Havaalanı’nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te, ülkenin iki güçlü kurumu Ankara Üniversitesi ile HAVELSAN iş birliği protokolü imzaladı.

HAVELSAN personeli ve HAVELSAN yerleşkelerinde çalışan alt yüklenici personelinin Ankara Üniversitesinin Yapay Zekâ Teknolojileri Anabilim Dalı’nda (İngilizce) tezli yüksek lisans ve doktora programlarından lisansüstü eğitim almalarına imkân sağlayacak protokol, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı.

Rektör Ünüvar, imza töreninde, Türkiye’nin iki güçlü müessesesinin imzaladığı protokolün ülkemize, hatta insanlığa çok yararlı bir iş birliği anlamına geldiğini söyledi. Bu protokolle her iki kurumun imkân ve ihtiyaçlarının bir diğer muhatabı tarafından karşılanmış olacağını ifade eden Ünüvar, “Çok güzel bir iş birliği yapacağız. Ankara Üniversitesinde büyük bir bilgi birikimi var. HAVELSAN’da güçlübir icra kabiliyeti var. Ankara Üniversitesi’ndeki bilgi birikimi ile HAVELSAN’daki icra kabiliyetinin buluşmasından inşallah çok güzel ürünler çıkacak. Bu protokolün her iki kuruma; Ankara Üniversitesine, HAVELSAN’a, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Genel Müdür Nacar da açılacak tezli yüksek lisans ve doktora programlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Nacar, “Bu sayede HAVELSAN’da yüzde 2’ye yaklaştığımız doktoralı personel oranını, hedefimiz olan yüzde 3 seviyesine getirme imkânı yakalayacağız” diye konuştu.

Ankara Üniversitesinden alacakları teorik derslerin pratik uygulamalarını HAVELSAN’da geliştirdikleri yazılım projelerinde uygulayarak hem akademiye hem de savunma sanayiine hem yetişmiş insan gücü hem de yeni Ar-Ge projeleri kazandırmayı hedeflediklerini belirten Nacar, “Bu anlamda HAVELSAN birlaboratuvar Ankara Üniversitesi de bunun sınıfları, ders ortamı olarak hocalarımızla birlikte bu çalışmayı yürüteceğiz. Ben protokolün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.