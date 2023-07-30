Havayolu kargo trafiği yükselişte... Uçakların yükü artıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre yılın ilk yarısında havayolu ile taşınan taşıma miktarı yüzde 1,6 arttı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık sektörünün büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Havayolu kargo trafiğinin 2023 ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre toplam yüzde 1,6 artış gösterdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Bu durum 2023 yılının ilk 6 ayındaki verilere baktığımızda yükseliş trendine geçti. Yıl sonuna kadar yük miktarında da yüzde 6 artış hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu ulaşım araçları hızlı ve konforlu olmasının yanı sıra yük taşımacılığında artık daha sık tercih edilmeye başlandığını açıkladı.

Günümüzde mesafe fark etmeden, dünyanın bir yerinden bir başka yerine yapılan yük taşımacılığı, havayolları ile en kısa sürede teslim edilecek noktaya ulaşmakta ve bu durum ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getirdiğine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "2022'nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre yüzde 1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise yüzde 6 artış hedefliyoruz" diye konuştu.