Havaların erken ısınmasıyla vektörle mücadele hız kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erkenden ısınmasıyla birlikte sivrisinek ilaçlama çalışmalarını artırdı. Vektörle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayına yayan İBB, kış aylarında sivrisineklerin azalmasıyla sahadaki ekiplerin bir kısmını haşere ve kemirgenlerle mücadeleye kaydırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tüm ekipler vektörle mücadeleye kayarken, bu yıl ekipler Mart sonu gibi tamamen vektörle mücadeleye yöneldi. İSTANBUL (İGFA) - İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi İstanbul’da sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını, 182 ekip ve 611 personelle 12 ay boyunca kesintisiz olarak devam ettiriyor. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte vektörle (sivrisinek ve türevleri) mücadele çalışmalarına tüm ekiplerini yönlendirdi.

İBB, vektörlerle mücadele çalışmalarını ortak akıl ve bilimin ışığında İBB Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu ile birlikte yürütüyor. Bilimin öncülüğünde elde ettiği bütün bilgi, birikim ve saha deneyimleriyle tüm yerel yönetimlere rol model olarak öncülük yapıyor.

PERİYODİK ÇALIŞMALAR ERKENE ALINDI

Yurt genelinde sıcaklıklar küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle 2023 yılı Kasım ayından beri mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. Bu seyrin 2024 Nisan ayının ilk günleri itibariyle de geçen yıllara oranla daha sıcak havaların yaşandığı görülüyor. 2023 yılı son aylarında başlayıp 2024 yılı ilk aylarını kapsayan kısa süreli soğuk hava dalgası ve yağan yağmurlarla birlikte hassas türlerin bazıları kışlamaya geçti. Ancak daha dirençli türler üremeye ve çoğalmaya devam ediyor. Bu türlerin başında da Asya Kaplan Sivrisineği olarak bilinen Aedes sivrisinekler geliyor. Aedes sivrisinekler, bilinen sivrisineklerin aksine gündüz de saldırabilirken, yumurtalarını daha sonra su altında kalabilecek kuru alanlara da bırakabildiği için bu sıcak havalar Asya Kaplan sivrisineğinin gelişimini ve hareketliliğini arttırıyor. Bu nedenle de vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti özellikle yaz aylarında daha da önem kazanıyor. Ayrıca bu yıl artan sıcaklıklar nedeniyle periyodik çalışmalar daha erkene alındı.

DRONLA TESPİT EDİLİYOR

İBB ekipleri, Aedes mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış olan Wals sistemli araçları geçen sene kullanmaya başlamıştı. Aedes Asya Kaplan sivrisineğine karşı ilk kez geçen sene kullandığı bu araçlarla, geniş alanların ilaçlanması ve tespit edilemeyen üreme kaynaklarına biyosidal ürünlerin ulaşmasını sağlıyor. Saha ekiplerine güç veren Wals uygulaması bu yılda kullanılmaya devam edecek.

İBB, öte yandan Küçükçekmece gölü gibi insan eliyle müdahale edilmesi zor olan göl ve dere gibi geniş sulak, bitki örtüsü yoğun alanlarda drone ile önce tespit çalışması ardından da ilaçlama çalışması yaparak sivrisineklere karşı etkin bir mücadeleyi de başarıyla yürütülüyor.

VEKTÖR ÜREME KAYNAKLARI İNSAN ELİYLE OLUŞTURULUYOR

İBB vektörlerle mücadele ekipleri, yüzde 90’dan fazlasının insan eliyle oluşturulduğu vektör üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması adına vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. İnsan eliyle oluşan üreme kaynaklarının yine insan eliyle bertaraf edilebilmesi için içerikler hazırlayarak vatandaşa sunuyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit; İstanbul halkını el ele vektörlerle mücadele için kültürel mücadeleye davet etti. Eryiğit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Vektörlerle mücadeleyi başarılı kılan unsurların başında Kültürel Mücadele geliyor. Vatandaşların vektörle mücadele ve haşere kontrolü için alabileceği en temel önlem üreme kaynaklarının kontrol altına alınmasıdır. Sivrisineklerin üreme alanlarını yok etmek ve ya kontrol altında tutmak için; evlerin çevresindeki su birikintilerini yok etmek, saksı altlarında su birikmesine izin vermemek, bahçe-bostan gibi alanları sulamak için balkon, ya da bahçede su biriktirmemek, su biriken kapların ağzını kapak ya da sinek geçirmez tel ile kapatmak, evlerin içinde ve çevresindeki çöpleri düzenli olarak toplamak alınacak önlemlerin başında geliyor. Bu nedenle kültürel mücadeleye ağırlık vererek vatandaşlarımız ile gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.” dedi.