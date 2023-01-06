Havalar soğuyunca aktarlara ilgi çoğaldı

Bilecik’te havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar aktarlarda satışı gerçekleştirilen kış çaylarına ve bitki çaylarına rağbet göstermeye başladı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde havaların soğuması ile kışı rahat geçirmek isteyen vatandaşlar şifa kaynağı aktarların yolunu tuttu.

Vatandaşlar, aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, zerdeçal, keçiboynuzu ve adaçayı satın alırken Osmaneli ilçesinde aktar dükkanı işleten ve pandemi sürecinde kamu kurum çalışanlarına bağışıklık sistemine iyi gelmesi ile bilinen keçi boynuzu pekmezi hediye eden Ersin Çimen ilçede doğal eczane olarak tanınıyor.

Koronavirus sonrası insanların aktara olan ilgilerinin arttığını söyleyen aktar Ersin Çimen, hastalıklardan doğal yollarla korumayı isteyen kişilerin özellikle kış aylarında zencefil, zerdeçal ve ıhlamuru tercih ettiğini belirtti.