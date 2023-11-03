Havadan aşılamaya Erzurum'dan start verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı kuduz hastalığına karşı son yıllarda yürütülen yoğun parenteral aşılama çalışmalarının yanında, yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmaları da gerçekleştiriyor. 3 yıl önce başlatılan "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" ile havadan aşı atımı 29 ilde sürdürülüyor. Sonbahar dönemi aşılama çalışmalarına Erzurum'dan başlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2008-2010 döneminde kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla Avrupa Birliği destekli “Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi"ni uygulamıştı. Bu kapsamda 3 yılda yaban hayatına yönelik toplam 1 milyon 800 bin doz oral kuduz aşısı ve 3 milyon doz parenteral kuduz aşısı uygulandı.

Avrupa Birliği desteği de sağlanan "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini Projesi" kapsamında ise yaban hayatına yönelik 225 bin kilometrekare alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen 7 kampanya döneminde toplam 35 milyon aşılı yem uçaklardan kırsal ve ormanlık alanlara atıldı.

29 İLDE KUDUZA KARŞI HAVADAN İLAÇLAMA

2023 yılı için de kuduz aşı çalışmalarını sürdüren Bakanlık, 2 milyon 640 bin doz oral kuduz aşısı alımı gerçekleştiren Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sonbahar dönemi aşılama çalışmalarına Erzurum'dan başladı. Uçaklarla havadan kırsal ve yaban alanlara atılan aşılar Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Erzurum, Bitlis, Batman, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzincan ve Tunceli illerinde gerçekleştirilecek.

Havadan atılan aşılı yemlere insan teması olması halinde kokuda değişiklik meydana geldiğinden yaban hayvanları tüketmeyebiliyor, bu da uygulamanın etkisini azaltıyor. Bu sebeple kırsal ve ormanlık alanlara havadan aşılı yemlere temas edilmemesi, dokunulması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.