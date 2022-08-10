Havacılıkta Avrupa'daki aksaklıklar medyada geniş yer buldu

COVID-19 ile birlikte hava taşımacılığı yolculuklarında sert bir düşüş yaşanırken, havayollarında istihdam edilen insan sayısında da azalma oldu ve özellikle genç işçiler bu durumdan etkilendi. Özellikle Avrupa’da yaşanan personel eksikliği medyada geniş yansıma buldu.İSTANBUL (İGFA) - Ajans Press’in Eurostat “Covid krizinden etkilenen genç hava taşımacılığı çalışanları” raporundan elde ettiği bilgilere göre, pandemisürecinde havayollarında istihdam edilen insan sayısı azaldı ve özellikle genç işçiler bu durumdan etkilendi.

2022 yılının ilk çeyreğinde AB’de hava taşımacılığı sektöründe 325 bin 600 kişi istihdam edilirken, bu rakam son 14 yılın en düşük seviyesi olarak açıklandı.

Bu sayılardaki düşüş en fazla 15 ile 39 yaş arasında yaşanırken, 40 ile 64 yaş arasında daha küçük bir azalma oldu.

Cinsiyete göre istihdam karşılaştırıldığında 2022’nin ilk çeyreğinde işgücünün yüzde 58’ini erkekler oluştururken, erkeklerin payının her zaman daha fazla olduğu kaydedildi.