Hava sıcaklıkları düşüyor... Yağışlı hava geliyor

Mamrara Bölgesi'nde hafta başı itibariyle hava sıcaklığı yağışlarla birlikte düşecek. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyretmesi bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre 19 Eylül’den itibaren hava sıcaklığının kademeli olarak düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların, yarın (19.09.2022 Pazartesi) kuzey kesimlerden (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi) başlamak üzere kademeli olarak düşerek, hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Hafta ortasına kadar kuzey kesimler ağırlıklı olmak üzere yerel olarak görülecek olan sağanak şeklindeki yağışların, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta görülmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri Sakarya çevresinde, perşembe günü ise bölge genelinde yerel olarak görülecek sağanak şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günleri ise bölgenin doğusunda aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayımlanan bazı illerde bu hafta beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları (C derece) şöyle:

Merkezler-------19 Eylül--------23 Eylül

----------------Pazartesi---------Cuma--

Ankara------------27--------------19----

İstanbul----------24--------------18----

Bursa----------24--------------16----

İzmir-------------29--------------22----

Konya-------------28--------------17----

Kocaeli-----------29--------------20----

Sakarya-----------25--------------19----

Afyonkarahisar----27--------------17----

Sivas-------------28--------------21----