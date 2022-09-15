Hava sıcaklığı 6 derece artıyor! Yaz yeni başlıyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam kuzeyi 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi akşam 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşama kadar 6; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusu ve açıkları yer yer 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu ve açıkları 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.