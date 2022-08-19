Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda emekliye ayrılan Org. Hasan Küçükakyüz görevi Org. Atilla Gülan’a devretti.ANKARA (İGFA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün emekliye ayrılması dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı devir-teslim töreni düzenlendi.

Tören Mangası selamlayan Bakan Akar'ın Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından devir-teslim törenine geçildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı brövesini Orgeneral Atilla Gülan'a devreden Orgeneral Hasan Küçükakyüz, "2017 yılında devraldığım Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün uzun süredir birlikte görev yaptığım, başarılarını gururla izlediğim kıymetli silah arkadaşım Orgeneral Atilla Gülan'a devrediyorum. Orgeneral Hasan Küçükakyüz için uçuş sona ermiş ve görev bitmiştir." diye konuştu.

Brövesi takılan Orgeneral Atilla Gülan ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının emir ve komutasını devraldığını bildirerek "Havacı bir subay olarak yıllarca değişik kademelerinde görev yaptığım Hava Kuvvetlerine komutan olma sorumluluğu ve ağrılığının bilincindeyim. Görev yapacağım süre içerisinde personelimle birlikte benimseyeceğimiz temel hedef millî hak ve menfaatlerin gerektirdiği an ve coğrafyada devletimizin ve milletimizin emrinde verilecek görevleri etkin bir şekilde yerine getirmek için daima harbe hazır olacağız.” dedi.

https://youtu.be/Oj3LdNzvTlk

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de görevi devreden ve devralan silah arkadaşlarını tebrik etti. Törenin sonunda Orgeneral Atilla Gülan, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e görevi süresince kullandığı "Komutanlık Forsunu" hediye etti.

BİR PİLOT 5 PİLOTUN İŞİNİ YAPTI

Törende konuşan Bakan Akar, Yüksek Askerî Şûra sürecini geride bıraktıklarını belirterek terfi eden ve emekli olan komutanlara iyi dileklerini bildirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Hava Kuvvetlerindeki pilot problemin giderek arttığını ifade eden Bakan Akar, "Buna rağmen arkadaşlarımızın emir ve komutasında pilotlarımızın, gençlerimizin dirayetiyle mukavemetiyle kahramanlık ve fedakârlıklarıyla bir pilot 5 pilotun işini yaptı. Herhangi bir şekilde bizlere sorun yaşatmadılar. Bundan dolayı da ben Hasan Küçükakyüz’ün şahsında bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum." dedi.