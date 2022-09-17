HATSU'dan titiz su analizi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte yer alan parametrelerin analizini yaparak içme ve kullanma suyunun insan sağlığına uygun hale getirilip şebekeye verildiğini belirtti.HATAY (İGFA) - İnsan sağlığını korumak, suyu temiz şekilde iletmek amacıyla işletmesini yaptığı Hatay Karaçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin laboratuvarında suda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin yapıldığını aktaran HATSU, yapılan işlemler ile suda bulunması muhtemel toksik, sağlığa zararlı maddeler ile hastalık yapıcı mikroorganizmaları etkisiz hale getirerek suyun temiz ve kaliteli içme suyu standartlarına getirildiğine dikkat çekti.

Ham suyun havalandırma, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, durultucu, kum filtre ve klorlama ünitelerinde işlemden geçtikten sonra temiz su haznesi üzerinden sağlığa uygun ve temiz şekilde şebekeye verildiğini vurgulayan HATSU, kullanıma sunulan içme ve kullanma suyunun yönetmelik kapsamında Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından denetleme, kontrol izlemesinin yapıldığını açıkladı.

Bilimsel ve yasal kurallar çerçevesinde işlem yapılan arıtma tesisinde günde 97 bin 690 m³ su arıtıldığını ve arıtılan suyun Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerine iletildiğini aktaran HATSU, içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile kullanılan suyun analiz ve ölçümlerinin gün boyunca tesis laboratuarında yapıldığının altını çizdi.