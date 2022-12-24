HATSU'dan su depolarına özel mesai

HATSU, içme ve kullanma suyu dağıtımının önemli noktaları olan su depoları ile terfi merkezlerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), içme ve kullanma suyu dağıtımının önemli noktaları olan su depoları ile terfi merkezlerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İçme suyu terfi istasyonları, içme suyu depoları ile faaliyette olan tüm kuyularda bulunan elektrik sistemleri, dalgıç motorları ve motopomplarda bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıldığını bildiren HATSU, mevcut jeneratörlerde de revizyon çalışmaları yapıldığını aktararak, içme suyu ekiplerinin oluşabilecek arızalara yönelik 24 saat boyunca teyakkuzda olacağını vurguladı.

Yaşam için büyük önemi olan suyun sağlıklı şekilde iletilmesi adına gece gündüz demeden mobil ekiplerin sahada olduğuna dikkat çeken HATSU, su kaybının önüne geçmek adına da içme suyu şebekelerinde iyileştirme çalışmalarının il genelinde sürdüğünün altını çizdi.