Hatice Teyze'den Mehmetçik'i ısıtan hediye

Mehmetçikler için 150 bere ve boyunluk hediye etti.ANKARA (İGFA) - Ankara’da yaşayan Hatice Günar teyze, zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçikler için 150 adet bere ve boyunluk hediye etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan Hatice Teyze'yi evinde ziyaret eden askeri yetkililer, hediyeleri teslim aldı. Ardından Erzurum Kargapazarı’ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikler için Hatice teyzenin hediye ettiği bere ve boyunlukları teslim edildi.

Bakanlık paylaşımında, Hatice Teyze'ye kez daha teşekkür ederek, kendisine sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diledi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1609468175598370817