Hataylılar EXPO ile moral bulacak

Cumhuriyetin 100. yılına özel birbirinden önemli program, panel, gösteri ve etkinlikler Antakya EXPO Amfi Tiyatro etkinlik alanında Hataylılarla buluşacak.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Sivil ve Sosyal Platformlar Birliği ile düzenlediği, değerli katılımcıların ve konukların sunumlarının yapılacağı kutlamalarda, canlı müzik dinletisi, özel sunum ve gösteriler HBB ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

6 Şubat yaşanan depremlerin acısını hafifletmek ve Hataylılara moral vermek amacıyla düzenlenen kutlamalardaki panele Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Doç. Dr. Binali Tercan, Doç. Dr. Serhan Ada ve Dr. Ali Çerkezoğlu katılacak.

Cumhuriyet ve Hatay ile ilgili konuların konuşulacağı panelde konuklar, Hataylıların sorularını da yanıtlayacak. Panelin ardından canlı müzik dinletisinin olacağı programda Fatma Parlakol ve Orkestrasının müzik dinletisi sunulacak.

Programın ilerleyen dakikalarında Hataylı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın ‘Dersimiz Atatürk’ sunumunun ardından ‘Tarihi Antakya Özel Koleksiyon Gösterisi’ yer alacak. Cumhuriyetin 100. Yılına özel ve anlamlı ekinliklerin son bölümünde ise Metin Uca’nın ‘Bunu mu Demek İstedin? ‘adlı çok püsürlü tarihsel komedisi gösterisi olacak