Hatay Zabıtası'ndan toplu taşıma araçlarına sıkı denetim

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yeni yılda da toplu taşıma araçlarına denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için çalışmalarını il genelinde arttıran Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antakya’da toplu taşıma araçlarında güzergah ve fiyat tarifesi denetlemesi yaptı.

Trafik ve yolcu güvenliğini sağlamak adına kontroller yapan ekipler, belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu bulundurmamaları noktasında da sürücüleri uyardı.

Büyükşehir ekipleri, ayrıca UKOME kararı ile öğrencilere getirilen indirime rağmen kurala uymayan toplu taşıma araç şoförlerine de cezai işlem uyguladı.