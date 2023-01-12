Hatay Zabıtası'ndan 'engelsiz' farkındalık

Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam için farkındalık oluşturan çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 7- 14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla hem farkındalık oluşturmak, hem de görme engellilerin günlük yaşamını zora sokan durumları ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Ekipler, Hatay’ın birçok noktasında bulunan ve görme engellilerin yaşamını kolaylaştıran sarı yürüyüş bantları üzerine aracını park eden sürücüler hakkında tutanak tuttu ve bu araçların camlarına bilgilendirme ve uyarma amacıyla broşür bıraktı.

Zabıta ekipleri, motorlu taşıtların yanı sıra sarı şerit ihlâli yaparak ürünlerini bu alanın üzerine ya da yakınına koyan ve engelli vatandaşların yaşamını zorlaştıran kişi ve işletmeleri de uyardı.