Hatay yeniden planlanacak

Hatay Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinin Oluşturduğu Etkileri Belirleme ve Afet Sonrası Yönetim Modeli Oluşturma Çalıştayı Antakya EXPO Hatay Planlama Merkezinde gerçekleştirildi.HATAY (İGFA) - Antakya EXPO Hatay Planlama Merkezi'nde Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile yapılan çalıştayda, 126 akademisyen tarafından Hatay’ın mevcut durumuna ve geleceğine yönelik çok disiplinli yöntemler kullanılarak yapılan araştırmalar hakkında bilgiler verildi.

Şubat 2023 Depremlerinin sosyoekonomik maliyetlerinin analizi yapılarak Hatay’da üretilecek geçici yapıların yerleşim alanı ve tasarım ölçütlerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir kalıcı konut yerleşim alanlarının planlama, tasarım ve üretim ilkelerinin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bölgenin yerel zemin koşullarının değerlendirildiği çalıştayda Hatay iline içme suyu sağlayan yüzeysel ve

yeraltı suyu kaynakları, isale hatları, içme suyu arıtma tesisleri, terfi merkezleri, su dağıtım şebekesi, atık su toplama sistemleri ve atık su arıtma tesislerinin deprem sonrası durumları incelenerek yapılacak çalışmalar hakkında öneriler sunuldu.

Saha gözlemleri ışığında yapıların hasar tespit yöntemlerinin ele alınarak yıkıntı atıklarının tespit çalışmasına yönelik modeller hakkında görüşler öne sürüldü.

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ÖNERİLER GELİŞTİRİLDİ

Afet bölgesinde elektrik güç sistemi, hasar ve arıza giderme süreçlerinin incelenmesi ile afet durumunda elektrik enerjisinin sürekliliği ve güvenliğine yönelik bilimsel ve teknolojik öneriler geliştirildi. Raporlar, istatistiksel veriler ve anket sonuçlarını paylaşan uzmanlar; taşınmaz kültür varlıkları, müzeler, ulaşım, lojistik, psikolojik alanlarda da Hatay’ın yeniden yapılanmasına dair konuları tüm yönleriyle ele aldı.

Proje koordinatörlüğünü Prof. Dr. Uğur Doğan’ın ve proje yürütücülüğünü Prof. Dr. Nabi Yüzer’in yaptığı çalıştaya; Prof. Dr. Pelin Özener, Prof. Dr. Fatih Gülgen, Prof. Dr. Mehmet Çakmakcı, Prof. Dr. Özgür Çakır, Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal, Prof. Dr. Ozan Erdinç, Prof. Dr. Nevra Ertürk, Prof. Dr. Halit Özen, Doç. Dr. Selçuk ALP, Doç. Dr. Adem Sakarya, Doç. Dr. Sema Yılmaz Genç, Dr. Habip Cem Yenidoğan, Dr. Ali Osman Kuruşçu, Arş. Gör. Zahide Gül Karaağaç ve Arş. Gör. Ozan Okudan katkı sundu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, daha güvenli bir gelecek inşa etmek için bilim insanlarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini aktardı.