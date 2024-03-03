Hatay Valiliği'nin 'Hayat Hatay' markalı ürünleri raflara girdi

Migros, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesi kapsamında Hataylı kadın kooperatiflerinin ürünlerini raflarına taşıyan ilk perakendeci oluyor.HATAY (İGFA) - Migros, deprem bölgesi üreticilerine destek amacı ile harekete geçen ilk perakendeci olarak bölgede alım seferberliği başlamasına öncülük etmişti.

Depremin vurduğu Hatay’da yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Valiliğimiz tarafından yürütülen “Hayat Hatay” projesi kapsamında şehrimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini tek çatı altında topladık. Ürün güvenliğini sağlayarak, üreticilerin ürünlerini doğrudan alıp, Belen ilçesinde kurduğumuz lojistik merkezinde topladık. İlimizdeki girişimci kadınlarımız, bölgenin kalkınması ve kendilerine gelir yaratmak amacı ile yöremizin zengin kaynaklarından çok başarılı iş fikirleri ürettiler. Bu proje ile onlara üretmeleri için destek verdik. Ürünlerini pazarlayabilecekleri imkan yarattık. Bu projeyi hemen sahiplenen Migros’un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye’ye ulaşacak. İlerleyen dönemlerde, diğer perakendecilerin raflarında da ürünlerimiz yer alacak. Hatay Valiliği olarak depremin hemen ardından, ilimizdeki narenciye üreticileri için “Beni Hafife Alma Projesi” kapsamında da tonlarca limonu dalından toplatmış ve Migros iş birliğinde Türkiye çapında satılmalarını sağlayarak, üreticilerimize destek sağlamıştık. Desteklerimiz artarak sürüyor” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın başlattığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Gaziantep-Hatay Üreten Yöre Üreten Türkiye” projesinde de yer aldıklarının altını çizen Baydur, “Sadece ürün almıyor, alınan ürünlerin kalitesini yükseltiyor, ulusal pazara taşıyoruz. Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi kapsamında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’da da üreticilerle buluşuyoruz. Üretimlerinin devamlılığı için alım garantisi ile teşvik ediyoruz” diye konuştu.