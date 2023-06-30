Hatay Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kalesi
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda İskenderun’un İl yapılmak istendiği sorusu üzerine “Hatay’ın önemi ortadadır. Hatay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir!” dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, özel bir televizyon kanalının canlı yayın konuğu oldu. HBB Başkanı Savaş katıldığı programda Hatay’da son durum ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Program sunucusunun İskenderun’un il yapılmak istenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Savaş, “Cumhuriyetin yüzüncü yılına, yüz il yakışır” söylemlerine cevap olarak; “Türkiye’ye önce bağımsız olmak yakışır, bütün olmak yakışır. Sonra ekonomik olarak müreffeh, zengin bir ülke olması yakışır.” Dedi.
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